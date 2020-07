Formula 1, le Mercedes davanti a tutti nelle prime libere dell'Hungaroring, Ferrari in ritardo

Prime prove libere del gran premio di F1 di Ungheria e dominio assoluto delle Mercedes. Hamilton e Bottas hanno fatto tempi stratosferici, in ritardo di oltre un secondo le Ferrari di Vettel e Leclerc, ferme al sesto e settimo posto. Dietro le frecce nere tengono invece testa le due Racing Point di Perez e Stroll, rispettivamente terzo e quarto miglior tempo stamattina all'Hungaroring, con distacchi sensibilmente minori delle rosse. Prova opaca per le Red Bull di Verstappen e Albon, l'olandese è riuscito a centrare l'ottavo tempo, mentre il compagno di scuderia è scivolato fino al 13mo posto. L'unico italiano in pista, Antonio Giovinazzo, ha fatto il 17mo tempo. Le prove cominciate su pista asciutta e in condizioni normali si sono poi concluse sotto una fitta pioggia. Ultimo aggiornamento: 13:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA