Che Lewis Hamilton sia un campione non è una notizia, ma che fosse capace anche di cambiare una gomma forata nel giro di un minuto è decisamente una sorpresa. L'avventura l'ha raccontato lo stesso pilota sei volte campione del mondo di F1 su Instagram: «Avevamo una gomma bucata in autostrada e ci siamo dovuti fermare alla stazione - scrive l'inglese della Mercedes -. Ci ho messo un minuto per cambiare la ruota e una volta fatto ero di nuovo in strada nel mio EQC». «È meglio non dover fare rifornimento», conclude Hamilton.

Ultimo aggiornamento: 12:11

