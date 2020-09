«Non è stata una delle gare più difficili, ma ho fatto fatica con il passo e il bilanciamento». Charles Leclerc non nasconde tutta la sua delusione per la mancanza di prestazione della sua Ferrari che non lo ha portato oltre l'ottava posizione con solo 12 vetture al traguardo. «Dobbiamo lavorare . aggiunge il pilota monegasco ai microfoni di Sky - è difficile ma rimango motivato. Dobbiamo capire cosa c'è che non va con questa macchina e fare qualche cosa. Non vedo l'ora di tornare in gara in Russia, ma è un momento molto difficile» Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA