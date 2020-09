Per il Gp di Germania, in programma l'11 ottobre, sarà aperto al pubblico e al Nuerburgring potranno accedere fino a 20.000 fan, pari al 20% della capienza totale dello storico impianto. Lo hanno reso noto gli organizzatori dopo aver ottenuto dalle autorità locali il via libera, condizionato comunque al rispetto di stringenti misure sanitarie e di controllo e anche alla situazione della pandemia nell'area. La vendita dei biglietti avverrà in più fasi, a seconda di come si sviluppa la situazione del virus, con l'assegnazione finale dei posti che verrà decisa all'ultimo momento. I casi di coronavirus continuano a crescere in Germania, con il numero di infezioni giornaliere che sabato scorso ha raggiunto il livello più alto da aprile. Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA