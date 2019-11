Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 in programma domani sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull, alla sua seconda pole in carriera, chiude col crono di 1'07«508 davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel, +0»123. Seconda fila per la Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, +0«191 e +0»220. Il quarto crono è della 'rossà di Charles Leclerc ma il pilota monegasco sarà costretto a partire dalla 14esima posizione per la penalità subita a causa del cambio della power unit. Quinta la Red Bull di Alexander Albon, +0«427, sesta la Toro Rosso di Pierre Gasly, +1»329. Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA