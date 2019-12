È del finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, il miglior tempo al termine della prima giornata dei test Pirelli in corso da oggi sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Bottas ha completato ben 138 giri, il migliore dei quali in 1'37'124«, precedendo Sebastian Vettel con la Ferrari (1'37»991) e Daniil Kvyat con la Toro Rosso (1'38«183). I team hanno modo di provare in pista gli pneumatici che la casa italiana propone loro per il 2020, mentre per molti piloti questi test post-season di oggi sono stati l'ultimo impegno del 2019, visto che domani molti di loro saranno sostituiti dal compagno di squadra. Capiterà a Vettel - il quale in mattinata ha lamentato un problema agli scarichi - che lascerà il volante a Charles Leclerc e a Max Verstappen, settimo nei tempi (1'39'926) che sarà avvicendato sulla Red Bull da Alex Albon. L'Alfa Romeo oggi ha girato con Kimi Raikkonen e domani (decimo in 1'40»903) e domani con Antonio Giovinazzi. Ultimo aggiornamento: 16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA