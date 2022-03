Continuano le ripercussioni nel mondo dello sport dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. A meno di un mese dall'inizio del mondiale la Haas, team di Formula 1, ha infatti licenziato il pilota russo Nikita Mazepin e ha interrotto i rapporti con Uralkali, principale sponsor della squadra, azienda di proprietà del padre del pilota, Dmitry Mazepin. Il team americano ha deciso di mettere fine «con effetto immediato» alla partnership con il suo title sponsor russo Uralkali ed al contratto da pilota di Nikita Mazepin a causa del conflitto in Ucraina. «Come il resto della comunità della Formula 1, il team è scioccato e rattristato dall'invasione dell'Ucraina e desidera una fine rapida e pacifica del conflitto» ha scritto il team in una nota, riportata dall'ANSA.