Le Mercedes continuano a dominare. Anche nelle prime prove libere del gran premio di F1 del Bahrein, che si correrà domenica sul circuito di Sakhir. Lewis Hamilton è stato il più veloce con il tempo di 1:29.033 sul miglior giro, dietro di lui il compagno di scuderia Valtteri Bottas in 1:29.482, terzo tempo per Sergio Perez sulla Racing Point in 1:30.00. Lontane le Ferrari di Charles Leclerc e Seb Vettel, che hanno chiuso questa prima sessione di libere all'11mo e 12 posto, staccate di oltre un secondo e mezzo.

Ultimo aggiornamento: 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA