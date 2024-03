Gp Jeddah, prove libere 3: Verstappen il più veloce, Leclerc secondo, Bearman decimo al debutto con la Ferrari

Scendono i tempi a Jeddah e dall'1'28"827 di Fernando Alonso nel secondo turno libero di giovedì, Max Verstappen con la Red Bull-Honda si è portato al primo posto nella terza sessione con il crono di 1'28"412. Ma la Ferrari di Charles Leclerc lo bracca. Molto rapido con le gomme medie, il monegasco ha concluso secondo con le soft in 1'28"608 facendo meglio della seconda Red Bull affidata a Sergio Perez, 1'28"906. Il messicano è di pochi millesimi davanti ad una Mercedes che stenta, precisamente quella di George Russell mentre Lewis Hamilton ancora fatica in nona posizione.



Alonso con la Aston Martin-Mercedes non si è ripetuto come ieri ed è sesto in 1'29"038 di poco dietro alla McLaren-Mercedes di Lando Norris e davanti al compagno Lance Stroll, piuttosto distratto in quanto ha bloccato nel suo giro veloce Pierre Gasly. Tutti gli occhi erano per il 18enne Oliver Bearman, proiettato sulla Ferrari di Carlos Sainz, bloccato da una antipatica appendicite. L'inglese è al secondo anno di F2 ed aveva conquistato la pole, ma per regolamento, considerando il nuovo irrinunciabile impegno, non potrà correre anche nella categoria cadetta lasciando così punti importanti che a fine stagione peseranno sicuramente.



Bearman nel turno libero finale si è ben comportato. Ha effettuato 22 giri inizialmente con le gomme medie, poi nel finale è passato alle soft riuscendo a cogliere il decimo tempo. Essendo piuttosto alto, Bearman si è trovato a disagio con il poggiatesta utilizzato da Sainz ed ha chiesto di diminuirne lo spessore. Ora lo attende la qualifica. Lo scorso anno ricordiamo che Liam Lawson fece un debutto similare con la Alpha Tauri per la rottura del polso di Daniel Ricciardo, nel 2022 era toccato a Nyck De Vries prendere il posto di Alexander Albon a Monza, curiosamente anch'egli colpito da appendicite nel pieno del weekend di gara.



Da segnalare che Logan Sargeant dopo appena due giri ha colpito uno dei tanti muretti che circondano il tracciato di Jeddha, ben 27 le curve, danneggiando la sospensione anteriore sinistra. La sua sessione è subito finita. Peggio è andata a Guan Yu Zhou che ha sbagliato l'ingresso alla curva 5, ha perso il posteriore e con violenza ha colpito con la fiancata sinistra le protezioni. In casa Sauber non saranno molto allegri...



Venerdì 8 marzo 2024, libere 3



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"412 - 13 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"608 - 16

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"906 - 13

4 - George Russell (Mercedes) - 1'28"964 - 17

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"971 - 11

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"038 - 14

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"127 - 14

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"213 - 11

9 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"268 - 19

10 - Oliver Bearman (Ferrari) - 1'29"306 - 22

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"485 - 12

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"546 - 13

13 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'29"572 - 18

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"575 - 13

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'29"675 - 11

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'29"740 - 15

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"808 - 13

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'30"083 - 21

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'30"739 - 12

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - no time - 2