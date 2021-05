Covid, via libera per 7.500 tifosi a Montecarlo per il Gp di Formula 1

La Formula 1 apre al pubblico, anche se parzialmente. In particolare il Gp di Montecarlo, in programma per il 23 maggio, si terrà con 7.500 spettatori che dovranno sottoporsi al test sul Covid. Lo ha annunciato oggi il governo del Principato, sottolineando che il via libera potrà avvenire solo per le persone che faranno il test, garantendo così gli standard di sicurezza per prevenire il coronavirus. Si tratta comunque di un'apertura abbastanza eccezionale nel contesto sanitario, considerato che in Francia gli impianti sportivi all'aperto potranno riaprire al pubblico il 19 maggio, ma con il limitate di 1.000 persone. A livello globale, questo sarà il primo Gp della stagione 2021 che si terrà con così tanti spettatori, mentre la Formula 1 si è svolta sotto una bolla di misure di prevenzione dall'inizio della pandemia.