Gp di Silverstone live: incidente nelle retrovie, bandiera rossa

I piloti sono ai box e si attendono notizie sulle condizioni di Zhou

Secondo le prime ricostruzioni, Tsunoda ha urtato Russell il quale ha colpito Zhou che ha subito capotato ad altissima velocità

Russell è corso per verificare le condizioni di Zhou, ma la regia tv non mostra le immagini

Fermo anche Albon senza musetto mentre la Sauber Alfa Romeo di Zhou è capovolta

Ocon procede lentamente con la gomma anteriore destra a pezzi

Russell è fermo con la posteriore sinistra divelta

Anche Tsunoda è rimasto coinvolto e cerca di raggiungere i box pur con il musetto distrutto

Coinvolti Ocon Russell Zhou e Albon. Bandiera rossa

Parte in testa Verstappen davanti a Sainz e Hamilton, ma dietro c'è un grosso incidente

Formation lap quasi completato, pochi secondi alla partenza

La scelta di Verstappen è chiara, andare subito all'attacco di Sainz grazie alle gomme soft

Con le gomme soft partono Verstappen Latifi Albon Magnussen e Vettel. Russell ha le gomme dure, gli altri le medie

Se ieri la star a Silverstone era l'attore Keanu Reeves, oggi a sorpresa si è visto Tom Cruise

Mancano quattro minuti al via del giro di ricognizione. I 20 piloti sono pronto nei loro abitacoli

La prima pole in carriera è arrivata nel momento giusto della stagione per Carlos Sainz. Doveva lasciare un segno dopo alcune prove non perfette con la Ferrari e lo spagnolo lo ha lasciato bello luccicante sul circuito di Silverstone e per di più in condizioni difficili per via della pioggia. Sainz è intenzionato a vincere il GP di Gran Bretagna, non ha usato mezze parole, ma dovrà vedersela con la Red Bull-Honda di Max Verstappen. La monoposto inglese in condizioni di pista asciutta è stato velocissimo sabato mattina e sulla carta le RB18 progettate da Adrian Newey potrebbero aver vita facile. Ma Sainz venderà cara la pelle, anche in ottica campionato. Charles Leclerc, terzo in griglia è anche terzo in campionato con 126 punti contro i 175 di Verstappen (e i 129 di Perez) e sarà importante cercare di bloccare l'olandese che cerca la fuga nella classifica generale. Sarà una battaglia vera, Ferrari vs Red Bull, ma attenzione alla Mercedes. Le novità tecniche portate a Silverstone hanno permesso alla W13 di compiere un ulteriore piccolo salto in avanti e chissà che Lewis Hamilton, quinto sullo schieramento, non si inserisca nella battaglia dei primi. Il pubblico inglese, che fin da venerdì ha invaso il circuito (oltre 400mila presenze in tre giorni) è tutto per lui.