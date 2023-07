GP di Silverstone, la diretta: Verstappen guadagna su Norris e Piastri, Sainz quinto

23° giro - Verstappen segna giri più veloci, le due McLaren proseguono bene in seconda e terza posizione. Russell è tranquillo quarto mentre Sainz quinto vede un minaccioso Hamilton a un solo secondo

20° giro - Verstappen +4"3 Norris +6"6 Piastri +11"7 Russell +14"7 Sainz +16"3 Hamilton poi Alonso Gasly Perez Albon Stroll Leclerc Sargeant DeVries Zhou Bottas Magnussen Tsunoda Hulkenberg

19° giro - A sorpresa è Leclerc e non Russell (che ha le soft) a cambiare le gomme montando le dure

Russell è partito con le gomme soft, unico tra chi occupa le prime posizioni che hanno le medie

17° giro - Perez entra in zona punti passando Albon, Russell sempre alle spalle di Leclerc, Hamilton si avvicina a Sainz

Vicini Alonso e Gasly in lotta per la ottava posizione. Perez con la seconda Red Bull sta lentamente rimontando dalla 16esima posizione di partenza ed è 11esimo

14° giro - Verstappen lamenta un forte vento che rende difficile la guida della sua Red Bull. Ma intanto si porta a più 2"7 su Norris

12° giro - Verstappen ha riallungato su Norris, 1"8 il vantaggio. Piastri è terzo a 1"8 dal compagno di squadra. Leclerc tiene il quarto posto a 3"5 da Piastri ma ha sempre Russell poco dietro. Sainz è sesto a 1"6 dall'inglese della Mercedes ed ha un vantaggio di 3"2 su Hamilton

9° giro - Norris era scivolato a 1"4 da Verstappen, ora si è riportato a 1". Ai box Ocon che era partito con le soft, ma non è cambio gomme per lui per un problema tecnico deve ritirarsi

Verstappen comanda con soli 7 decimi su Norris seguito da Piastri che su ordine McLaren non gli darà fastidio. A 3"3 da Piastri c'è Leclerc con Russell in scia, poi Sainz Hamilton Alonso Gasly Albon Stroll Ocon Perez Tsunoda Sargeant DeVries Zhou Bottas Magnussen. Ai box Hulkenberg che cambia gomme e riparte con le medie dopo aver lasciato le dure. Strana mossa del tedesco.

7° giro - Hamilton supera Alonso e va settimo

Norris non molla Verstappen, Russell attacca Leclerc, Hamilton attacca Alonso, grande inizio di gara

5° giro - Verstappen passa Norris mentre Leclerc viene attaccato da Russell per il quarto posto

4° giro - Verstappen avvicina Norris sfruttando il DRS, Piastri a sua volta si avvicina alla Red Bull

Tra l'entusiasmo del pubblico inglese Norris comanda con decisione e ha messo 9 decimi su Verstappen che ha 1"8 su Piastri, poi Leclerc Russell che ha passato Sainz.

Alonso sale settimo davanti a Hamilton Gasly e Albon

Grande partenza di Norris che va in testa davanti a Verstappen Piastri Leclerc Russell Sainz Alonso Gasly Hamilton Albon Stroll Ocon Hulkenberg

Pronti per la partenza: Hulkenberg e Bottas partono con le hard. Il finlandese parte ultimo. Con le soft Russell Ocon Tsunoda e De Vries, gli altri con le medie

Ci ha provato invano la Aston Martin, timidamente la Ferrari, ora è il turno della novità McLaren. Chi riuscirà a fermare Max Verstappen e la sua Red Bull-Honda? L'olandese è a caccia della sesta vittoria consecutiva, la ottava stagionale, mentre il team diretto da Christian Horner potrebbe raccogliere sul circuito che dista una trentina di km dalla factory di Milton Keynes, il decimo successo 2023. A Silverstone, tocca a Lando Norris provare a indispettire il clan Red Bull, ma non sarà facile.

Il giovane britannico corre in casa, ha il supporto dei tifosi e di una McLaren che, con tutte le novità tecniche portate, ha compiuto un salto di qualità incredibile tanto che il rookie Oscar Piastri ha piazzato il terzo tempo. Norris, magari con la complicità del suo compagno di squadra australiano, tenterà di intralciare Verstappen e i suoi soliti piani di fuga dopo la partenza. Ma c'è anche la Ferrari che proverà a dire la sua con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto. Dopo un bisticcio via radio durante la qualifica, i due ferraristi puntano al podio come anche la Mercedes, deludente in qualifica con George Russell sesto e Lewis Hamilton settimo, ma che ha mostrato un passo gara notevole. E la Aston Martin? Quella che era la principale avversaria della Red Bull nei primo otto appuntamenti, è scivolata indietro in Austria e anche a Silverstone per via di sviluppi che non sono stati all'altezza di quelli portati dai rivali e Fernando Alonso partirà nono.