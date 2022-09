Scoperte le carte dopo la prima sessione libera, nel secondo turno la Ferrari ha occupato le prime due posizioni sul probante tracciato cittadino di Singapore. Prove che si sono svolte in notturna e che si sono concluse alle 22 locali con ben 30 gradi e una umidità dell'ottanta per cento. Carlos Sainz ha subito ottenuto un tempo notevole con le gomme soft terminando al comando in 1'42"587. Charles Leclerc ha rimediato un distacco di due decimi dopo che già con le Pirelli medie si era portato in seconda posizione a tre decimi, poi con le soft si è leggermente migliorato realizzando 1'42"795.



Prosegue il buon momento Mercedes con George Russell terzo in 1'42"911 a soli tre decimi da Sainz. Lewis Hamilton ha commesso un errore nel suo secondo tentativo con le soft ed ha concluso quinto in 1'43"182. La Red Bull-Honda è apparsa in difficoltà per tutto il turno, alla ricerca di un giusto set-up. Max Verstappen soltanto nel finale ha segnato il tempo di 1'42"926 che gli ha permesso di essere quarto, ma il compagno Sergio Perez è soltanto nono.





Ottimo spunto per Esteban Ocon, sesto con l'Alpine-Renault che vede Fernando Alonso in ottava posizione. Tra le due monoposto blu si è inserito un eccellente Valtteri Bottas con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, un guizzo notevole il suo. Nella top 10 anche Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes. In risalita la McLaren-Mercedes, 11esima con Lando Norris. Gli sviluppi portati a Singapore non sembrano essere molto positivi per il team di Zak Brown. Paura in Alpha Tauri per una fiammata sviluppatasi ai box sulla monoposto di Pierre Gasly.





Venerdì 30 settembre 2022, libere 2



1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'42"587

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'42"795

3 - George Russell (Mercedes) - 1'42"911

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'42"926

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'43"182

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'43"412

7 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'43"431

8 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'43"520

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'43"906

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"982

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'44"013

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'44"249

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'44"422 -

14 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"469

15 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'44"524

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'45"144

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'45"211

18 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'45"447

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'45"623

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'46"553