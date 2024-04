GP di Suzuka diretta: subito bandiera rossa, incidente tra Ricciardo e Albon, piloti senza problemi

La partenza aveva visto Verstappen installarsi in prima posizione davanti al compagno Perez, Norris aveva tenuto la terza posizione su Sainz, poi Alonso Piastri Hamilton Leclerc e Russell. Hulkenberg, decimo, era risalito di due posizioni così come Bottas, 11esimo. Tsunoda invece, aveva perso due posizioni, da decimo a 12esimo.

Ai box i 18 "superstiti" che sono scesi dalle loro monoposto in attesa che vengano ripristinate le gomme di protezione

La Racing Bulls di Ricciardo e la Williams di Albon stanno per essere spostate fuori dal circuito

Ricciardo non vede Albon al suo fianco, si sposta leggermente verso destra e viene centrato dalla Williams.

Senza controllo, le due monoposto finiscono contro le protezioni.

Ma c'è un incidente nelle retrovie, alla seconda curva, che coinvolge Albon e ricciardo, infiliatisi nelle gomme di protezione. Gara sospesa, bandiera rossa. Piloti senza problemi escono dalle vetture

Partenza regolare per Verstappen e Perez davanti seguiti da Norris e Sainz

Inizia il giro di riscaldamento, tribune completamente gremite

Con le gomme medie partono i primi quattro dello schieramento, ovvero Verstappen, Perez, Norris, Sainz. Poi, stessa scelta per Piastri Hamilton Leclerc Russell Tsunoda Ricciardo Magnussen e Zhou. Con le soft, Alonso, quinto in griglia, e Hulkenberg Bottas Albon Ocon Stroll Gasly e Sargeant

C'è il sole sul circuito di Suzuka, temperatura della pista 40°, dell'aria 22°

Bisogna anche sapersi accontentare, questo sembra il mantra giapponese della Ferrari a Suzuka. Le cose non sono andate come previsto in qualifica, la Red Bull si è presa la prima fila con Max Verstappen alla quarta pole nei primi quattro weekend stagionali, e con Sergio Perez che ha ritrovato la prima fila e in stato di grazia tanto che ha concluso ad appena 6 decimi dal compagno di squadra. La Ferrari, che aveva sempre centrato il secondo tempo (due volte con Charles Leclerc, una con Carlos Sainz), non è stata ficcante come nelle altre occasioni e si ritroverà in seconda fila, quarta piazzola, con lo spagnolo vincitore del recente GP di Australia.

GP di Suzuka, le qualifiche: quarta pole consecutiva di Verstappen. Male le Ferrari: Sainz 4°, Leclerc 8°

Davanti a Sainz, anche la McLaren del sempre veloce Lando Norris, suo ex compagno di team e amico di playstation di Verstappen. Ma l'inglese dimenticherà il buon rapporto che ha con entrambi i rivali, e senza dubbio proverà a metterseli dietro, anche se realisticamente battere la Red Bull, per la McLaren, appare piuttosto complicato. Non lo potrebbe essere invece, per Sainz. Il passo gara della Ferrari è apparso interessante durante le sessioni di prove libere, meno quello delle RB20, ma non si conosce il quantitativo di benzina che avevano a bordo al momento della simulazione. Insomma, bisognerà attendere i primi giri della gara, che scatterà alle ore 7 italiane di domenica, per capire se la Red Bull vivrà una corsa facile o se dovrà difendersi dai rivali.