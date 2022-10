Piove sempre a Suzuka. Il secondo turno libero ha rispecchiato il meteo della prima sessione, ma ci sono stati alcuni cambiamenti importanti nelle prestazioni delle monoposto. La Ferrari, seconda e terza nel turno di apertura, non è stata altrettanto veloce con Carlos Sainz sesto e Charles Leclerc soltanto undicesimo. La Mercedes, invece, dopo le difficoltà iniziali, ha trovato il giusto assetto permettendo a George Russell e Lewis Hamilton di ottenere i migliori primi due tempi di giornata. Divario di 0"235 tra i due piloti di Toto Wolff mentre Max Verstappen, che a Suzuka potrebbe laurearsi campione del mondo per la seconda volta, è terzo a 0"851 davanti al compagno di squadra in Red Bull Sergio Perez.



E' proseguita anche nella seconda sessione la grande prova di Kevin Magnussen, quinto con la Haas-Ferrari. Il team americano però, non ha schierato Mick Schumacher dopo l'incidente di cui è stato protagonista dopo la bandiera a scacchi del primo turno. Troppi danni, rottura della scocca e quindi telaio da cambiare, e poco tempo a disposizione per rimettere in sesto la sua monoposto. Un errore imperdonabile quello del tedesco e che potrebbe costargli definitivamente il posto nella squadra diretta dall'alto atesino Gunther Steiner. Fernando Alonso, leader del 1° turno, ha concluso settimo con l'Alpine-Renault che ha Esteban Ocon nono. Tra le due monoposto blu si è inserito bene Valtteri Bottas con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari che vede Guan Yu Zhou buon decimo.





1 - George Russell (Mercedes) - 1'41"935 - 23 giri2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'42"170 - 223 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'42"786 - 244 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'42"834 - 265 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'43"187 - 176 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'43"204 - 237 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'43"533 - 148 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'43"733 - 209 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'43"884 - 1310 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'44"525 - 1711 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'44"709 - 1012 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'44"962 - 1613 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'45"039 - 1514 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'45"257 - 2715 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'45"261 - 2416 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'45"885 - 1117 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'46"030 - 918 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'46"776 - 2119 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'47"109 - 1320 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - no time - 0