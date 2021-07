Il terzo turno libero, antipasto della qualifica, ha messo in evidenza una volta di più il gran duello che vi è tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due contendenti per il titolo mondiale, si sono scambiati più volte la prima posizione finché l'inglese della Mercedes ha realizzato il miglior crono in 1'16"826 battendo l'olandese della Red Bull-Honda per 88 millesimi, 1'16"914. Un duello di altissima qualità e il solo Valtteri Bottas è riuscito ad avvicinarsi concludendo terzo in 1'17"055. Buoni riscontri per la Ferrari dopo la contraddittoria giornata di venerdì, quarta e quinta rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Lo spagnolo ha concluso il suo miglior giro in 1'17"497, distante da Hamilton di ben 671 millesimi, mentre il monegasco ha concluso a 23 millesimi dal compagno di squadra. Sergio Perez anche in questa sessione non è riuscito ad avvicinare i tempi di Verstappen e delle due Mercedes, terminando settimo a poco più di un secondo. Serve un rapido cambio di passo per il messicano.

La McLaren insegue la Ferrari, con la quale è in lotta per il terzo posto nella classifica costruttori. Lando Norris è sesto a un paio di decimi da Leclerc, Daniel Ricciardo è ottavo. Bene il neo 40enne Fernando Alonso, nono con la Alpine-Renault e di poco davanti all'Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll. Il canadese è stato leggermente urtato da Antonio Giovinazzi in corsia box, con il pilota italiano dell'Alfa Romeo-Ferrari che ha ricevuto l'ok dal meccanico mentre sopraggiungeva il canadese. Giovinazzi ha poi rallentato nel suo giro veloce, a due curve dall'arrivo, Pierre Gasly, il quale si è molto lamentato. Il francese è risultato 11esimo con l'Alpha Tauri-Honda precedendo Esteban Ocon e Sebastian Vettel. Incidente per Mick Schumacher, protagonista di un errore. Tra lui e Nikita Mazepin, nel team Haas non si contano più gli errori dei propri piloti.

Sabato 31 luglio 2021, libere 3

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'16"826 - 20 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"914 - 13

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'17"055 - 15

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'17"497 - 20

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"520 - 16

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"772 - 12

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'17"917 - 12

8 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'17"942 - 15

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'17"992 - 15

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"050 - 16

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"115 - 17

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"174 - 15

13 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"235 - 15

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"461 - 25

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"683 - 21

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'18"794 - 14

17 - Nichholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'18"821 - 15

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"113 - 14

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'19"406 - 15

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'19"333 - 16