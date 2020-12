Lewis Hamilton positivo al Covid: salterà il prossimo GP di F1. «Il team Mercedes-Amg Petronas F1 è dispiaciuto di di annunciare che Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte al GP di Sakhir di questo fine settimana». Lo scrive il team campione del mondo in una nota.

L'incubo del fuoco torna in F1: Grosjean esce dall'inferno, l'Halo e la dea bendata l'hanno salvato

Gp del Bahrain, le pagelle: Ferrari disastrose, Kvyat è sempre nei guai

Il test

«Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta un risultato negativo, l'ultimo dei quali è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara. Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell'arrivo in Bahrein era successivamente risultato positivo. Lewis ha quindi effettuato un ulteriore test e ha dato un risultato positivo, confermato da un nuovo test. Lewis ora è in isolamento in conformità con i protocolli Covid-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain. A parte i sintomi lievi, per il resto è in forma e sta bene, e l'intera squadra gli manda i suoi migliori auguri per una pronta guarigione». Il suo sostituto verrà annunciato in settimana, conclude la nota.

Nuovo Dpcm, Natale blindato: spostamenti tra regioni vietati dal 19 dicembre al 10 gennaio ROMA Il duello vero e proprio andrà in scena questa mattina, quando i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riuniranno in videoconferenza i governatori regionali. Ma già nelle ultime ore, come da copione consolidato di tutta l'emergenza-, le Regioni (in primis quelle di centrodestra) sono andate all'attacco delle misure restrittive che sta mettendo a punto l'esecutivo.





Ultimo aggiornamento: 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA