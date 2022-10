Inizierà in salita il fine settimana di Charles Leclerc ad Austin. Il pilota della Ferrari infatti, pagherà cinque posizioni di penalità sullo schieramento di partenza del GP USA per la sostituzione della unità endotermica sulla sua power unit, la sesta del 2022. Dalle prime informazioni, non sembra che questa decisione del team Ferrari sia dovuta a problemi di rischio affidabilità, bensì a una sorta di volontà di verificare nei prossimi Gran Premi che chiuderanno la stagione alcuni nuovi componenti per il 2023.





Leclerc è in piena corsa per quanto riguarda la lotta per il secondo posto in classifica generale. Il monegasco conta 252 punti che lo collocano in terza posizione dietro a Sergio Perez che ha 253 punti. Ovviamente, già campione e inarrivabile Max Verstappen che di punti ne ha 366. Leclerc deve fare attenzione anche a George Russell e a Carlos Sainz, che lo seguono rispettivamente con 207 e 202 lunghezze.