«Rilassante? Rilassante 'o c...o». La relazione con una fidanzata napoletana ha lasciato il segno inche passa dall'inglese al napoletano mentre sta sfidando a F1 2019 Callum Ilot, pilota britannico, pilota britannico, che sta per vincere sulla pista virtuale di Silverstone. E allora si assiste al siparietto: Il britannico lo irride con una battuta «mi sto rilassando», il monegasco replica in dialetto «Rilassante? Rilassante 'o c...o». Da quando il campionato mondiale è fermo a causa della pandemia da coronavirus, molti piloti si stanno sfidando online attraverso i simulatori, sulle piste più importanti del circus di Formula Uno. Lo stesso Leclerc ha vinto ildi qualche settimana fa. «Il monegasco, al suo debutto, ha prima conquistato la pole (per la penalità di Lundgaard) e poi fatta sua la gara dell'Albert Park. La foto delle bandiere a Maranello è stata postata sui social della Scuderia con il messaggio: «Certe cose non cambiano mai: celebriamo la prima vittoria dell'anno».