Il ferraristi Leclerc costretto a ritirarsi dal Gp di Baku per problemi al motore. Il pilota non riesce a mandarla già: «Domani analizzeremo cosa è successo, ma è un ritiro che fa molto male», ha detto a Sky Sport.

Si tratta dell'ennesimo ritiro per motivi tecnici per la Rossa, avvenuto questa volta mentre Leclerc era in testa al Gp dell'Azeirbaijian. «Ora non trovo le parole... Nelle ultima tre gare ci sono state le prestazioni - ha aggiunto il pilota Ferrari - ma è mancata l'affidabilità. Altri 25 punti persi...».