33° giro - Albon supera Ocon per l'ottava posizione, Leclerc prova ad attaccare Norris per l'11esima piazza

30° giro - Hamilton + 3"6 Verstappen + 5"5 Bottas + 43"3 Ricciardo (senza sosta) poi Stroll Perez Sainz Ocon (senza sosta) Albon Gasly Norris Leclerc 12esimo, poi Kvyat Vettel 14esimo Russell Grosjean (senza sosta) Raikkonen Giovinazzi Magnussen Latifi

29° giro - Pit-stop per Perez (media) e Leclerc (media, anche Vettel ai box che però riparte con le soft

Ocon supera Magnussen, passato in rapida successione anche da Albon e Sainz.

27° giro - Pit-stop per Stroll che esce appena davanti al gruppetto capitanato da Magnussen

24° giro - Hamilton + 4"2 Verstappen + 7"6 Bottas + 13"5 Stroll + 14"8 Perez poi Leclerc e Vettel, Ricciardo Magnussen Ocon Albon Sainz Gasly Norris Grosjean Kvyat Russell Latifi Raikkonen Giovinazzi

23° giro - Hamilton imbocca la via dei box e monta Pirelli medie, arriva anche Bottas che riparte con medie

22° giro - Pit-stop per Sainz che monta le soft

21° giro - Verstappen ai box per il cambio gomme, monta le medie. Questa volta sembra che la Red Bull, rispetto a Silverstone, faccia soffrire le Pirelli più del previsto. Ai box anche Gasly (media) Norris (soft) e Kvyat (media)

20° giro - Hamilton + 7"9 Verstappen + 9"4 Bottas + 29"5 Stroll poi Perez Sainz Gasly Leclerc Norris Vettel

20° giro - Ocon passa Raikkonen in fondo al rettifilo di arrivo per il 14° posto, ma Kimi gliela fa sudare

17° giro - Primo pit-stop della gara, lo fa Albon che monta le gomme dure e farà da parametro per Verstappen

16° giro - Hamilton + 4"6 su Verstappen che a sua volta ha + 2"7 su Bottas. Bene le due Racing Point sempre quarta e quinta con Stroll e Perez.

14° giro - Hamilton porta a 3"6 il vantaggio su Verstappen mentre Bottas al contrario naviga a vista ed è a 2"3 dall'olandese. Quarto rimane Stroll davanti a Perez, poi Albon Sainz Gasly Leclerc e Norris in Top 10. Vettel ha perso rispetto a Norris ed è a 2" da lui

12° giro - Hamilton martello sta spingendo e Verstappen lo vede allontanarsi: 2"7 ora il divario

11° giro - Hamilton aumenta il ritmo e lascia Verstappen a 2"2, Bottas non guadagna sull'olandese

9° giro - Tutti molto attenti nel non consumare troppo le gomme, al momento si evitano attacchi ai rivali. Hamilton + 1"4 Verstappen + 3"3 Bottas + 8"1 Stroll + 9"9 Perez poi Albon Sainz Gasly Leclerc Norris in top 10. Vettel è 11esimo a 1"3 da Norris e deve guardarsi da Kvyat Ricciardo Magnussen Raikkonen Ocon Russell Grosjean Giovinazzi e Latifi

6° giro - Verstappen si tiene a 1"5 da Hamilton e cerca di gestire le gomme, ma Bottas si avvicina ed è a 1"7

5° giro - Bottas segna il giro più veloce e mette nel mirino Verstappen, a 2"2

4° giro - Bottas passa facile in rettifilo Stroll e sale terzo. Verstappen rimane a 1"5 da Hamilton

2° giro - Hamilton mette già 1"6 su Verstappen mentre Bottas non riesce a liberarsi di Stroll, brillante terzo. Leclerc è nono e fatica nel superare Gasly mentre Vettel undicesimo con le gomme medie gestisce

Hamilton scatta bene come Verstappen dalla seconda fila, mentre Bottas viene passato da un pimpante Stroll che sale terzo. Perez è quinto poi Albon Sainz Gasly Leclerc Norris Vettel Ricciardo Kvyat Magnussen Raikkonen Ocon Grosjean Russell Giovinazzi Latifi

Pronti al giro di ricognizione. 30 gradi aria, 50 l'asfalto del circuito. Con gomme medie partono Vettel Ricciardo Raikkonen Ocon Grosjean Latifi e Giovinazzi. Tutti gli altri con le soft.

Lewis Hamilton si gioca oggi un jolly importante nel GP di Spagna, sesto appuntamento stagionale. Partirà dalla pole e se Valtteri Bottas non lo infastidirà più di tanto, potrà lanciarsi verso l'ennesima vittoria compiendo un ulteriore passo in avanti verso la conquista del settimo titolo mondiale, che lo porterebbe ad affiancare Michael Schumacher in questa speciale graduatoria di super campioni. Sono 30 i punti di vantaggio che Hamilton vanta su Max Verstappen, 107 contro 77, mentre Bottas è terzo con 73 lunghezze.

Gli altri, distanti anni luce. La preoccupazione più grande della gara odieran, per tutti i venti piloti in griglia, è rappresentata dalle mescole Pirelli che come accaduto domenica scorsa a Silverstone, potrebbero degradarsi rapidamente considerando il caldo che sta facendo sul circuito di Montmelò, nei pressi di Barcellona. E considerando le difficoltà con gli pneumatici che hanno incontrato i piloti della Formula 2 nella gara 2 di questa mattina, il problema potrebbe presentarsi anche nel corso del Gran Premio di F1. Per quanto riguarda la Ferrari, nona con Charles Leclerc, la speranza è che il solito monegasco si inventi una corsa stellare come le due disputate in Gran Bretagna, anche se la nona posizione di partenza a 1"5 da Hamilton è piuttosto avvilente. Sebastian Vettel, undicesimo, ringhia e vuole rifarsi a tutti i costi.

