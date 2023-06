Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, sospesi da Sky dopo le battute sessiste in diretta: «Ci scusiamo con tutte le donne»

Terremoto in Sky. Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, le due voci di Sky per la Formula 1, sono stati sospesi per un Gran Premio. Il motivo? Aver pronunciato battute sessiste nel corso della diretta televisiva di domenica scorsa, durante il Gp di Spagna. «Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel “pacchetto di aggiornamenti” se si gira», dice Bobbi invitando il collega a girarsi per osservare una ragazza che camminava lì vicino. Un invito raccolto immediatamente da Valsecchi, che non solo si gira a osservare ma commenta: «Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli». A quel punto, è l’inviata Federica Masolin a intervenire nella conversazione: «Io chiedo asilo politico, non possiamo guardare qualche intervista invece di ascoltare questi due?». L’intervista effettivamente va in onda. Ma una volta che la regia di Sky ridà la linea ai commentatori in diretta, il siparietto ricomincia: «Io se torno a casa mi sa che prendo un sacco di mazzate le prendo», prova a smarcarsi Bobbi. Valsecchi, invece, non dà segni di pentimento: «Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose».

I mandrilloni di Sky F1pic.twitter.com/QflrjpLoFs — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) June 5, 2023

Le scuse

Dopo che il video finisce sui social, scatenando polemiche e critiche, sono i due commentatori a intervenire per scusarsi. «Mi dispiace tanto.

Sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky», ha scritto Valsecchi in una storia Instagram. E lo stesso ha fatto anche il collega Bobbi: «Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne». Scuse accettate solo in parte da Sky, che ha comunque decido di sospendere entrambi per un Gran Premio.