«Ai nostri amici della Scuderia Ferrari e ai loro tifosi. Oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali. Rispettiamo la vostra storia come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia contro il team rosso. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siamo avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto della Scuderia e dei tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell’anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci in pista il prossimo anno. Ciao, arrivederci, Buon Natale!».

💬 A message to our friends at @ScuderiaFerrari and to the famous tifosi. 🇮🇹 𝘜𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘶𝘥𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘶𝘰𝘪 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪.#AdiosCarlos 🧡 pic.twitter.com/B24NYpzOgF — McLaren (@McLarenF1) December 16, 2020

È il bellissimo messaggio che la McLaren ha diffuso via social con destinatario la Ferrari, che accoglierà il loro ormai ex pilota Carlos Sainz. Un video realizzato completamente in italiano e per questo arrivato ancor più dritto al cuore dei tifosi della scuderia di Maranello e di tutti gli appassionati di Formula 1.

Tutti i protagonisti del video: il pilota Lando Norris, Tom Stallard (race engineer), Andrew Salt (capo dei meccanici), Giuseppe Marciante (rear end mechanic), Adrian Goodwin (performance engineer), Phillip McWilliams (rear end mechanic), Joel Vermiglio (systems engineer), Andrea Stella (racing director), Jon Mitchell (control systems engineer), Ben Boast (front end mechanic), Andreas Seidl (team principal), Zak Brown (Ceo).

