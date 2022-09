Karting, il mondiale si decide al Circuito Internazionale Napoli

Il campionato mondiale di karting si vincerà nel Sarno, dal 15 al 18 settembre 2022. Al Circuito internazionale Napoli scenderanno in pista oltre 200 piloti provenienti da 49 nazioni di tutti e cinque i continenti, un vero e proprio record a questo livello, per conquistare il titolo più prestigioso nelle categorie 125 OK e 125 OKJ.

Sulla pista ai piedi del Vesuvio c'è grande fermento di uomini e mezzi impegnati nella logistica per offrire il miglior palcoscenico a questo importante evento per il mondo del karting, attività propedeutica a tutte le forme di automobilismo sportivo svolto in maniera professionistica: dalla Formula 1 alle altre popolari specialità motoristiche. Il format Fia del Karting world championship prevede una gara unica al termine della quale saranno proclamati i campioni mondiali della specialità.

Dal 15 al 17 settembre si svolgerà la fase eliminatoria, composta da prove e gare, che servirà per selezionare i 36 piloti ammessi alla griglia di partenza delle due finali. Alle ore 13 di domenica 18 avrà inizio la prima finale, quella relativa alla categoria 125 OKJ che prevede 17 giri di corsa per un totale di 25 chilometri. Alle ore 14, invece, sarà la volta della finale della categoria 125 OK, articolata in 20 giri di pista per un totale di 30 chilometri complessivi. La proclamazione dei Campioni del Mondo 2022 avverrà al termine delle rispettive finali.

Alla manifestazione, che si svolge sotto il patrocinio dell'Automobile club Italia e dell'Aci Campania, parteciperà, tra gli altri, anche la massima autorità del settore, il presidente della commissione karting della Fia, Akbar Ebrahim.

Il Circuito internazionale Napoli giunge al Fia karting world championship al culmine di una stagione di gare sempre a partecipazione internazionale e forte del successo conseguito nell'ultimo fine settimana di agosto con circa 290 piloti, e relative scuderie, impegnati nella tappa di Sarno del campionato italiano karting di Aci sport. I visitatori avranno accesso alla struttura con la possibilità di fare una passeggiata nel paddock.