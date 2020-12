C'è la firma di Max Verstappen sull'ultima pole position della stagione di F1. Il pilota della Red Bull, sul circuito di Abu Dhabi, ha fermato il crono sul tempo di 1.35.246, lasciandosi alle spalle le due Mercedes, con Valtteri Bottas, secondo in 1:35.271, che precede il rientrante Lewis Hamilton. In seconda fila anche Lando Norris con McLaren. Nono tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel, all'ultimo Gp con la Rossa, non si è qualificato per la Q3 e domani scatterà con il 13° tempo.

