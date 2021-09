Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 Kimi Raikkonen è risultato positivo al coronavirus. Il pilota finlandese, fa sapere l'Alfa Romeo racing su Twitter, «non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito stato posto in isolamento nel suo albergo». La squadra gli augura una «pronta guarigione». Al suo posto, per le qualifiche e la gara, sulla monoposto numero 88 correrà il pilota di riserva Robert Kubica.

Reserve driver Robert Kubica will compete in this weekend’s #DutchGP. Robert, in car #88, will take the place of Kimi Räikkönen, who tested positive to Covid-19. 🗞️ pic.twitter.com/eK5OCQx5om

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 4, 2021