Verstappen-Hamilton, la Fia avrebbe bisogno della Var

Si è chiuso il Campionato del Mondo più emozionante della storia. Dai protagonisti non si poteva sperare di più. Un duello di uomini immensi, fuoriclasse che non nascono certo tutte le generazioni. Chi ha vinto con chiarezza non si sa. Sono in corso una serie di reclami che potrebbero non finire ad Abu Dhabi, ma avere risvolti anche a Parigi o addirittura in Svizzera. I commissari nell’Emirato si sono assolti da soli, dicendo che è tutto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati