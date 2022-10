La Stella brilla, il Cavallino arranca. Ma a partire in pole questa sera in Messico sarà il campione del mondo Max Verstappen. L’obiettivo dell’olandese, tanto per cambiare, sarà la vittoria che gli consentirebbe di stabilire un altro primato nella sua sfavillante carriera. Il figlio d’arte può trionfare per la quattordicesima volta in una stagione staccando Schumi e Vettel che ora lo affiancano a quota tredici. SuperMax ha ottime chance di riuscirci perché in gara la sua Red Bull ha una marcia in più, cioè gestisce in modo sublime le gomme. La Ferrari, forse per la prima volta nel 2022, è stata superata dalla Mercedes anche nelle prestazioni in qualifica e, senza qualche sorpresa, non sarà facile lottare per il podio.

Le Frecce di Stoccarda nel finale di stagione raccolgono i frutti del duro lavoro durato tutto l’anno e forse possono ambire ad una vittoria. Per George sarebbe la prima della sua carriera, per Lewis sarebbe il modo di preservare il suo primato unico: un trionfo ogni anno che ha corso in F1. Altro miraggio dello squadrone tedesco è strappare il secondo posto a Maranello nella classifica Costruttori. La Rossa ha oltre 50 punti di vantaggio ma con tre gare da disputare non è vietato sognare. Le due monoposto tedesche si avvieranno alle spalle di Verstappen e potranno sfruttare il lungo rettilineo di partenza (oltre 1,3 km) per fare gioco di coppia, acciuffare la scia e tentare di scavalcare il tulipano alla prima curva. L’idolo locale Checo Perez sarà in quarta posizione, le Ferrari seguono, con Sainz che precede Leclerc, ma in mezzo si è infilato un sorprendente Bottas con l’Alfa Romeo.