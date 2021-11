Un magro premio di consolazione per Francesco "Pecco" Bagnaia. Il pilota della Ducati , la scuderia che ha vinto il mondiale dei costruttori, che nel Gp del Made in Italy ha perso ufficialmente il titolo di campione del mondo dopo una caduta, consegnandolo direttamente nelle mani di Fabio Quartararo, ha vinto oggi il Gp del Portogallo chiuso con bandiera rossa a due giri dalla fine per l'incidente tra le Ktm di Oliveira e Lecuona.

Il torinese ha preceduto la Suzuki di Joan Mir e la Ducati del compagno di team jack Miller. Da segnalare due cose: quando era all settimo posto e a cinque giri dal termine, Quartararo su Yamaha è caduto, mentre Valentino Rossi ha concluso la sua penultima corsa della carriera al tredicesimo posto.

MotoGp, Bagnaia: «Ho preso consapevolezza della mia forza»

«Sono molto felice - ha detto al termine del suo super Gp Bagnaia - lavoro enorme questo weekend. Mi sono goduto tutte le sessioni e penso sia il miglior fine settimana della mia carriera. Ero spaventato dalla bandiera rossa, temevo ci fosse stato incidente grave e fortunatamente non è stato così. Sarebbe stato bello chiudere con la bandiera a scacchi, ma sono felice che tutti stiano bene. Ho spinto il più possibile per allontanarmi dal gruppo, anche a Misano l'avevo fatto ma poi sono caduto». Bagnaia, che si è laureato ufficialmente vicecampione del mondo, si è detto poi pronto per la nuova stagione: «Quest'anno - ha aggiunto il pilota del team di Borgo Panigale - ho preso consapevolezza della mia e nostra forza, non era naturale capirlo dopo quello che ho passato nelle ultime stagioni. Abbiamo vinto il campionato costruttori, ottimo risultato per la squadra. Sono secondo in campionato e questo è un altro risultato importantissimo».