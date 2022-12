Ferrari, Vasseur è il nuovo team principal: prende il posto di Binotto. E Leclerc approva: «È bravissimo»

Frederic Vasseur sarà il prossimo team principal della Ferrari. Sciolti i dubbi sull'uomo che dovrà sostituire Mattia Binotto alla guida della scuderia di Maranello. Il presidente John Elkann e il francese hanno perfezionato il pre-accordo che era stato già trovato la scorsa estate. Prenderà il comando ufficialmente dal prossimo 1 gennaio.

Il nome di Vasseur era circolato già dal giorno in cui è scoppiato il Binotto-gate. Il manager italo-svizzero ha rassegnato le dimissioni alla fine della stagione. Come riporta il portale Formu1a.uno, sebbene i vertici abbiano provato ad ingaggiare un nome di spessore più alto, alla fine hanno ripiegato sul primo che era stato scelto. Vasseur lascerà già questa settimana la Alfa Romeo Sauber, dove ricopriva lo stesso ruolo che avrà in Ferrari, e comincerà da subito a seguire lo sviluppo della macchina che scenderà in pista nel 2023.

L'ingaggio di Vasseur era già stato benedetto da Charles Leclerc, che ha lavorato con lui in Alfa Romeo prima di trasferirsi alla Ferrari nel 2019. «Che sia Vasseur in pole è solo una questione di rumours - aveva detto pochi giorni fa Leclerc - Posso commentare gli anni corsi con Fred, ho lavorato con lui non solo in Formula 1 ma in Art in GP3, abbiamo avuto sempre un buon rapporto, è un bravissimo team principal. Non sono io che prendo queste decisioni, vedremo chi sarà e faremo il meglio. Quali caratteristiche dovrà avere il team principal? Mi piacerebbe che ci sia l'onestà, non nascondersi quando si parla, farlo faccia a faccia».

La notizia del passaggio di Vasseur in Ferrari è stata confermata anche dal suo attuale datore di lavoro, Peter Sauber. «Quando si riceve un’offerta dalla Ferrari, si deve andare» ha commentato. Poi l'avvertimento a Vasseur: «Se si conosce la storia della Ferrari, a partire dal fondatore Enzo, si sa che i capisquadra hanno di solito vita breve. L’unica eccezione è Jean Todt, che ha governato per oltre dodici anni», ha concluso Peter Sauber.