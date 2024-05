Gp Francia, la griglia di partenza a Le Mans: Martin in pole position

Il Gp di Francia si prepara ad entrare nel vivo con le qualifiche che sono andate in scena oggi e hanno visto Jorge Martin conquistare la pole position. Il pilota spagnolo ha girato ancora una volta col miglior giro e partirà dalla prima posizione della griglia di partenza sul circuito di Le Mans. Alle sue spalle c'è Francesco Bagnaia che è tornato a far sognare i tifosi dopo gli ultimi risultati al di sotto delle sue aspettative. I punti in classifica dalla prima posizione, infatti, sono diversi e nelle prossime settimane dovrà avvenire la rimonta a partire da domani.

La griglia di partenza del Gp di Francia

La griglia di partenza ha preso forma stamattina, con Jorge Martinez che ha tagliato il traguardo in 1'29"919.

Al secondo posto c'è Francesco Bagnaia, che torna a far sperare i propri tifosi dopo gli ultimi risultati al di sotto delle aspettative. Il pilota azzurro ha chiuso con il tempo di 1'30"111. Dietro di lui, invece, a completare il podio c'è Maverick Viñales col giro più veloce che è durato 1'30"313.

La griglia di partenza

J. Martinez 1'29"919 F. Bagnaia 1'30"111 M. Viñales 1'30"313 F. Di Gannantonio 1'30"436 M. Bezzecchi 1'30"553 A. Espargarò 1'30"572 P. Acosta 1'30"650 F. Quartararo 1'30"686 F. Morbidelli 1'30"782 E. Bastianini 1'30"786

Dove vedere il Gp di Francia

Il Gp di Francia è disponibile in diretta televsiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP. Inoltre, è possibile assistere alla corsa che si terrà a Le Mans in streaming su Now e sull'app Sky Go. Le immagini de Gran Premio sono dispnibili anche in chiaro su Tv8, che offre le imamgini del quinto appuntamento della stagione del Motomondiale in differita

Quando corrono: data e orario

Oggi va in scena la Gara Sprint per il Gp di Francia, con i semafori che si spengono alle 15.00. La gara vera e propria, invece, va in scena domani alle 14.00 sul circuito di Le Mans e sarà dispinibile sia in diretta tv che in streaming.

La classifica