Dopo una gara dominata, Francesco Bagnaia perde il Gp dell'Emilia-Romagna e cede il trono di campione del mondo 2021 a Fabio Quartararo, arrivato solo quarto nel circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. A vincere, nell'ultima in Italia di Valentino Rossi, è Marc Marquez con la sua Honda.

"Pecco", che partiva dalla pole con la Ducati, si ritira a quattro giri dalla fine, cade e si ritira. I punti di vantaggio sono troppi con il francese, 52, a due Gp dalla fine e quindi, niente da fare per il titolo iridato. Secondo posto per Pol Espargarò e terzo sul podio Enea Bastianini, mentre Luca Marini ha chiuso in nona posizione davanti al fratello Rossi.

«Campione del mondo? Io ancora non ci credo, non riesco neanche a parlare, è una situazione stranissima, è un sogno, una sensazione bellissima, ci godremo questa vittoria questa sera, festeggerò con la mia famiglia. Adesso non trovo le parole per esprimere la mia felicità», ha detto il neocampione iridato al termine del Gp dell'Emilia Romagna che lo ha visto laurearsi leader del Mondiale.