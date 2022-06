Marc Marquez è stato operato all'omero destro nella Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. Per tre ore - informa una nota della Honda - il dottor Joaquin Sanchez Sotelo e il suo team hanno eseguito un'osteotomia omerale. Intervento riuscito per il team medico, ora per il pilota spagnolo comincia l'iter per il recupero. Marquez rimarrà negli Stati Uniti nei prossimi giorni per garantire il suo immediato recupero post-operatorio prima di tornare in Spagna per continuare la riabilitazione.

«Nonostante la complessità dell'intervento, il risultato finale è stato soddisfacente - le parole del chirurgo - L'intervento consisteva nella rimozione delle due viti prossimali della placca posteriore precedentemente posizionata dal Dr. Samuel Antu¤a nel dicembre 2020, seguita da un'osteotomia omerale rotazionale. Tale procedura prevede la creazione di un taglio trasversale dell'osso omerale per ruotare l'omero lungo il suo asse longitudinale. La rotazione eseguita è stata di circa 30 gradi di rotazione esterna. L'omero è stato stabilizzato nella nuova posizione mediante una placca anteriore con viti multiple. L'intervento si è concluso senza problemi. Auguriamo al signor Marquez una rapida guarigione e un ritorno alla sua carriera professionale».