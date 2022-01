Marco Melandri prima ha detto di essere stato contagiato da qualcuno che aveva ricevuto due dosi di vaccino, èpoi ha confessato di essersi fatto contagiare volontariamente. L'ex pilota di MotoGp, 39 anni, di Ravenna, ha detto di avere agito in questo modo per evitare di farsi vaccinare. Lo riporta in una lunga intervista il magazine Mow.

“Ho preso il virus - ha detto - perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda ... mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida ... per me il green pass era e rimane un ricatto: lo userò solo per lavoro e se devo accompagnare mia figlia. Sono disposto a utilizzarlo solo per lo stretto necessario”.

Nei giorni scorsi il pilota aveva invece detto di essersi contagiato casualmente.

Nell'intervista il romagnolo non torna invece sulle polemiche con Selvaggia Lucarelli e difende Novak Djokovic "che non ha colpe”