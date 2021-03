Marquez, blitz a Doha per vaccinarsi: obiettivo la prima del Mondiale

Marc Marquez si è recato a Doha, sede della prima gara della stagione MotoGp, il Gp del Qatar, per farsi vaccinare contro il Covid-19, cosa che sta facendo gran parte del paddock, accogliendo l'offerta delle autorità dell'Emirato. Secondo la stampa spagnola, il pluricampione del mondo dovrebbe tornare subito in Spagna, nella sua Cervera, per continuare la preparazione in vista di un ritorno in sella dopo il via libera da parte dei medici. Marquez tornerebbe a Doha a ridosso della prima gara del Mondiale, per una possibile partecipazione - ancora tra le ipotesi possibili -, e anche per fare la seconda dose del vaccino, come peraltro faranno tutti i piloti che hanno partecipato ai test dei giorni scorsi e in contemporanea hanno assunto il farmaco.

Ultimo aggiornamento: 23:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA