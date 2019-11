Ultimo aggiornamento: 14:40

È morto oggi sul circuito di, giovanedella ATC partecipante alla Idemitsu Asia Talent Cup. Una morte che ricorda quella dipochi giorno dopo l'ottavo anniversario della morte del pilota romagnolo, scomparso in seguito a un incidente il 23 ottobre del 2011 sui circuito di Sepang. Oggi sulle stesse curve della pista malesiana la tragedia. Al primo giro, alla curva 10 è stata esposta la bandiera rossa. Il 20enne Afridza Munandar è stato subito soccorso dai medici del circuito e, vista la situazione, è stato trasferito all'ospedale di Kuala Lumpur in elicottero. Nonostante tutti gli sforzi del personale medico tanto del circuito come dell'ospedale, Munandar è purtroppo deceduto poco dopo l'incidente.LEGGI ANCHEMunandar stava affrontando la IATC 2019 con grande entusiasmo e determinazione conquistando due vittorie, due secondi posti e due terzi. FIM, Dorna Sports e tutto il personale coinvolto nella Idemitsu Asia Talent Cup esprimono le «più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e alle persone care a Munandar».