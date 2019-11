I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fratelli Marquez entrano così nella storia come gli unici due fratelli riusciti a vincere il campionato nella stessa categoria, quella intermedia del Motomondiale.

Per il minore dei fratelli Marquez si tratta del secondo titolo iridato dopo quello vinto in Moto2 nel 2014, quando anche suo fratello Marc vinse il Mondiale nella classe regina per la seconda volta. Alex diventa inoltre il primo pilota di sempre riuscito a imporsi sia in Moto3 che in Moto2.