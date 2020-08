Ultimo aggiornamento: 14:27

Bandiera rossa, ambulanza in pista e gara sospesa in moto 2 . Erano passati appena quattro giri, nel Gp d' Austria , quando si è verificato lo spaventoso incidente che ha portato all'interruzione della gara. In seguito alla caduta di Enea Bastianini , la moto è rimasta sul circuito, venendo travolta dal quella di Hafizh Syahrin e in seguito all'impatto andando in mille pezzi. Il pilota malese è stato portato via ambulanza, secondo e le prime notizie sarebbe comunque in stato cosciente. La garà riprenderà, comunque, dal terzo giro e con la classifica fino a quel momento maturata.Portato al centro medico, il pilota ha risposto a tutti gli stimoli dei medici pur avendo rimediato traumi su tutto il corpo, in particolare a femore e bacino. A salvarlo e proteggerlo da conseguenze peggiori, l'airbag che attivatosi in tempo avrebbe ridotto le conseguenze dell'impatto.