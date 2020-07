«Sono molto felice, perché arrivavamo da un periodo difficile. In questo fine settimana abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme al mio team. Tornare sul podio non è come una vittoria, ma oggi è simile». Valentino Rossi a Sky Sport ha commentato così il terzo posto nel Gp di Andalusia. Rossi non andava a podio dal Gran premio delle Americhe dello scorso anno, dove arrivò secondo.



«La Yamaha deve credere in me e nelle indicazioni molto precise che do quando scendo dalla moto. Con il team abbiamo dovuto lottare quattro giorni per ottenere quello che volevamo. Altrimenti avrei vissuto un altro fine settimana come quello scorso, così brutto che non poteva essere vero - ha aggiunto il pilota - Ora speriamo di aver imboccato la strada giusta. Dobbiamo ancora lavorare su questo setting».