Si temeva una frattura e di questo si tratta per Andrea Dovizioso che si è infortunato oggi nel corso di una gara di motrocross del Campionato regionale Emilia Romagna, sul circuito di Monte Coralli, a Faenza. La prima radiografia effettuata all'ospedale di Forlì, dove Dovizioso si è subito diretto in seguito alla caduta, ha confermato la frattura della clavicola sinistra: l'operazione è prevista questa sera a Modena per accorciare i tempi, in vista dell'inizio del Mondiale in programma il 19 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera. Ultimo aggiornamento: 16:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA