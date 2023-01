Moto Gp, ecco le nuove Ducati: Bagnaia sceglie il numero 1

Abbandona il suo 63, e sceglie il numero 1, quello riservato ai Campioni del Mondo. Pecco Bagnaia svela a Madonna di Campiglio la sua nuova Ducati, con cui correrà a partire dalla prossima stagione al fianco dell'amico e ora compagno di scuderia, Enea Bastianini. Il vincitore del Motomondiale si mostra determinato: «So che non devo sedermi sull'eccezionale risultato dell'anno scorso, vincere è difficile e confermarsi lo è ancora di più. Da quando ne ho memoria solo Vale e Marquez lo hanno fatto in MotoGP. Correrò con il numero 1, ho fatto la mia scelta la settimana scorsa, durante uno shooting fotografico. Ero indeciso se continuare ad usare il numero 63 o passare all'1 e alla fine ho optato per quest’ultimo, è davvero bello vedere la mia Ducati con il nuovo numero, ma ho deciso di lasciare le cifre che mi hanno portato al successo Mondiale in basso a destra e sul casco». Livrea di un rosso più chiaro, con alcuni dettagli in carbonio. Il peso a secco della nuova Desmosedici 2023 è di 157 kg. La cilindrata è di 1000 cc, la potenza massima di 250 cavalli, la velocità di punta oltre 350 orari. Presenti anche Bautista e Rinaldi, in sella alla Ducati che correrà nel campionato Superbike.