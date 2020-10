Moto Gp, Marc Marquez valuta la possibilità di un terzo intervento al braccio

l braccio destro di Marc Marquez non guarisce e questo, secondo quanto riferisce SkySport, fa temere che per il campione del mondo della MotoGp debba essere necessaria una terza operazione. Entro un paio di settimane Marquez valuterà se tornare sotto i ferri. Diventa quindi improbabile l'ipotesi di rivederlo nelle ultime gare di questa stagione, nella quale non ha mai gareggiato, essendosi fratturato l'omero destro nelle prove della prima gara, a Jerez.

