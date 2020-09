Lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) partirà in pole position nel Gp dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini classe MotoGp, in programma domani sul circuito di Misano. In prima fila anche Jack Miller (Ducati Pramac) e Fabio Quartararo (Yamaha Petronas). Quarto tempo e seconda fila per Pol Espargaro (Ktm), che avrà al suo fianco Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) e Brad Binder (Ktm). Settimo tempo per Valentino Rossi (Yamaha), ottavo per Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), nono pòr Danilo Petrucci e decimo per Andrea Dovizioso con le Ducati ufficiali.



Bagnaia ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nelle qualifiche, poi però annullato perchè alla curva 16 non ha rispettato i limiti della pista. Così la pole è andata a Vinales, la sua seconda consecutiva a Misano, con 1'31«077. Durante la Q3 è caduto Takaaki Nakagami con la Honda Lcr, ma senza conseguenze. Ultimo aggiornamento: 16:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA