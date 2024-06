MotoGp qualifiche, Martin in pole nel Gp del Mugello: record della pista per lo spagnolo, Bagnaia secondo. Cade Marc Marquez

Manca sempre meno al semaforo verde per l'inizio del Gran Premio d'Italia di Moto Gp al Mugello. Nella giornata di sabato si sono svolte le qualifiche e a conquistare la pole è stato Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati-Prima Pramac ha chiuso con il tempo di 1'44''504, stabilendo il record della pista.

Le qualifiche del Gp del Mugello

Dietro a Martin si è piazzato Pecco Bagnaia con 1'44''547, reduce da due vittorie consecutive al Mugello e a caccia del tris con la Ducati. Pecco però partirà in quinta posizione nelle griglia di partenza di domani, dovendo scontare la penalità per aver ostacolato Alex Marquez nelle pre-qualifiche. Questo perché nel pomeriggio di venerdì, secondo i commissari sportivi Bagnaia, lento e in traiettoria, avrebbe disturbato il pilota spagnolo.

Dietro all'italiano nelle qualifiche di sabato troviamo l'Aprilia di Maverick Vinales, mentre Marc Marquez è caduto alla curva Biondetti, proprio mentre era in lotta per la pole (si è classificato 4°). Alex Marquez riesce a recuperare tre posizioni nel finale: lo spagnolo è ottavo dietro Bastianini, Morbidelli e Acosta, ma davanti ad Aleix Espargaró, Rins, Oliveira e Raul Fernandez.