La Yamaha di Maverick Vinales ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gp di Andalusia sul circuito di Jerez in 1.37.063, precedendo il compagno di squadra Valentino Rossi di appena +0.142. Terzo Brad Binder su Ktm a +0.307 e buon quarto posto per Franco Morbidelli in 1.37.416. Decimo tempo per Andrea Dovizioso su Ducati in 1.37.739, solo 13esimo Fabio Quartararo, 15esimo Alex Marquez e 16esimo Danilo Petrucci. Non è sceso in pista Marc Marquez per le prove libere del venerdì. Ultimo aggiornamento: 11:13