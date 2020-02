Le Yamaha Petronas hanno dominato la prima giornata di test sul circuito di Sepang, Malesia, in vista del motomondiale 2020. Suibito in evidenza il francese Fabio Quartararo che ha cominciato la stagione nuova come aveva finito la vecchia, cioè correndo più veloce di tutti. Quartararo, rivelazione del 2019 e già ingaggiato dalal Yamaha ufficiale per il 2021, è praticamente sempre stato in testa ed ha fermato il cronometro sul tempo di 1.58:945. Alle sue spalle il compagno di scuderia, Franco Morbidelli, staccato di appena 51 millesimi. Terzo tempo per lo spagnolo Alex Rins su Suzuki, in ritardo di 250 millesimi. I test sono stati disturbati dalla pioggia e, a parte i primi giri, i piloti hanno quindi corso sul bagnato. Un pò in ombra il campione del mondo in carica Marc Marquez, sulla Honda, reduce da un intervento chirurgico alla spalla; lo spagnolo è stato solo dodicesimo, a 731 millesimi, davanti al fratello e compagno di squadra Alex a 973 millesimi. Valentino Rossi al suo ultimo anno sulla Yamaha ufficiale si è attestato sulla decima posizione con un ritardo di 624 millesimi sul pilota francese, precedendo Andrea Dovizioso in sella alla Ducati (+721). Quanto agli altri italiani, Danilo Petrucci su Ducati è stato 14/mo, Francesco Bagnaia sulla Ducati non ufficiale 17/mo Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA