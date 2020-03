«E' davvero una brutta notizia, un vero peccato. Dopo un inverno trascorso ad allenarci, eravamo pronti per iniziare la stagione fisicamente e psicologicamente. Dopo i test in Qatar volevo davvero affrontare la prima gara». È un Valentino Rossi sconsolato quelle che commenta l'annullamento del Gp del Qatar e il rinvio della Thailandia. «La cancellazione della classe MotoGP è una notizia difficile da accettare - dice - anche per i fan. Ora non sappiamo quanto dovremo aspettare prima di poter iniziare a correre. Sicuramente passerà molto tempo. Spero che la situazione migliori nelle prossime settimane». Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA