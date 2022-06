Motogp, ad Assen doppietta italiana: vince Bagnaia, primo podio Bezzecchi

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp d'Olanda, classe Motogp. Sul podio due Ducati, con Marco Bezzecchi secondo. Terza l'Aprilia di Maverick Vinales. Un'altra Aprilia è arrivata ai piedi del Podio, con Aleix Espargaro.

Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, è caduto due volte, sempre alla curva numero 5 di Assen. La prima al quinto giro, dopo un contatto con l'Aprilia di Espargaro. Il pilota Yamaha è riuscito a ripartire, seppure con la moto danneggiata. Al nono è rientrato al box, per poi tornare in pista, ultimo. Ma al giro numero 13 è caduto ancora e si è dovuto ritirare.

APPROFONDIMENTI MOTOGP Valentino Rossi, ritirato numero 46: «Continuare? Sono... LA SERATA Valentino Rossi dallo chef Cedroni: cena romantica con Francesca...

Il francese va alla sosta del Mondiale con 172 punti, seguito da Espargaro a -21, Zarco a -58, Bagnaia a -66 e Bastianini a -67.