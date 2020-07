Il francese Fabio Quartararo vince il Gp di Spagna, la prima gara della MotoGp dopo lo stop per il coronavirus. Il pilota della Petronas ha dominato sul circuito di Jerez chiudendo davanti a tutti per il suo primo successo precedendo la Yahama di Maverick Vinales e la Dicati di Andrea Dovizioso. A pochi giri dalla fine, è uscito di scena Marc Marquez, volato via su un cordolo dopo aver recuperato dalla 16esima alla seconda posizione. Per il campione del mondo una brutta caduta.



A sette giri dalla fine del Gp di Spagna è finita la gara di Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha si ferma fuori pista mentre era un decima posizione senza mai essere in grado di lottare per le prime posizioni. Ultimo aggiornamento: 15:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA