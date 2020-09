I biglietti validi per il Gran premio della Toscana-Ferrari 1000, in programma il 13 settembre all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze), verranno scontati del 50%. La decisione è stata presa dai vertici dello stesso circuito dopo aver preso in considerazione tutte le osservazioni e critiche pervenute in questi giorni in seguito alla comunicazione che, solo per il giorno della gara, il costo dei biglietti oscillava fra i 750 e 1.200 euro. «Vogliamo che sia una festa per tutti», è quanto comunicato. I biglietti saranno nuovamente in vendita sempre sul circuito Ticketone, a partire da oggi sabato 5 settembre, alle ore 14. I biglietti già acquistati saranno annullati e interamente rimborsati. Gli interessati dovranno quindi procedere ad un nuovo acquisto. Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA